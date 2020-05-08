اليو بادجي يكشف ما قاله له مدرب صن دوانز وحقيقة عدم قناعة فايلر به.. فيديو

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ياسمين تيسير كشف اليو بادجي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن ما قاله له موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز خلال خروجه من المباراة أثناء التبديل.

وأكد اليو بادجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن موسيماني طلب منه الخروج بشكل أسرع من الملعب حيث قام بتجاهله ولكن استمر في قول أسرع حتى قام بالرد عليه قائلا : "تستطيع أن تفوز المرة القادمة".

وأضاف أن الاهلي فريق كبير وجميع اللاعبين كانت لديهم رغبة قوية في الفوز بالمباراة مشددا أنه لا يجوز لفريق كبير ان يهزم من صن داونز موسمين متتاليين .

وتابع اليو بادجي أن علاقته بـ ريني ه فايلر المدير الفني للفريق جيده حيث انه ينفذ تعليماته مشددا أنه لا يعلم أي شيء بشأن عدم قناعته به وقت انضمامه للفريق.



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