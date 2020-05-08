التحالف العربي: 2676 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه

قال تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إن مليشيات الحوثي الانقلابية انتهكت وقف إطلاق النار 104 مرة خلال 24 ساعة.





ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن المالكي قوله: "تراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه بلغت 2676".





وأضاف: "الاختراقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية".





وتابع: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".





وكان التحالف العربي أعلن، في 24 أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه في التاسع من الشهر ذاته، لمدة شهر، تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.







