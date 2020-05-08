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تكنولوجيا

جوجل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق المصادقة Authenticator.. اعرف مميزاته

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:14 م
تطبيق المصادقة Authenticator
تطبيق المصادقة Authenticator
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، تحديثا جديدا لتطبيق المصادقة الثنائية التابع لها Authenticator، وهو أداة للمصادقة مستند إلى التشفير، ويأتي هذا التحديث مع الكثير من الإضافات لهواتف أندرويد فقط. 

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، وقد تلقي التطبيق أول تحديث له منذ ثلاث سنوات، حيث آخر تحديث له على نظام التشغيل أندرويد كان في أغسطس من عام 2017، وعلى iOS قبل حوالي عام من الآن ليدعم شاشات X iPhone.


ويستخدم تطبيق Google Authenticator، لإنشاء رموز التحقق بخطوتين على الهواتف الذكية، ويوفر التحقق بخطوتين مستوى أمان أقوى لحسابك في Google من خلال طلب خطوة ثانية للتحقق عند تسجيل الدخول، وإضافةً كلمة مرور، ومن أبرز مميزاته أنه يوفر للمستخدمين إنشاء رموز التحقق دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى الإعداد التلقائي عبر رمز الاستجابة السريعة.  

ويتيح تحديث تطبيق Authenticator الجديد، لمستخدمي أندرويد إمكانية نقل حساباتهم بسهولة من جهاز إلى آخر دون الحاجة إلى نقل كل رمز يدويا أو تعطيل المصادقة الثنائية 2FA وإعادة تمكينها في كل حساب.

ويقدم التحديث هذه الميزة بواسطة أداة الاستيراد والتصدير، حيث ستتيح لك اختيار الحسابات التي تريد تضمينها ونقلها باستخدام رمز QR واحد، وقد قدم منافس خدمة جوجل Authy، هذه الميزة لفترة من الوقت في الماضي.

ويضم التحديث الجديد أيضًا، تصميما جديدا يأخذ بعين الاعتبار الشاشات الحديثة بنسب العرض إلى الارتفاع "16: 9"، ويضيف أيضًا ميزة الوضع الليلي "dark mode"، سواء للذين يمتلكون هواتف بشاشات OLED أو بدونها، مع تصميم جديد لواجهة المستخدم والتى اعتمدت على معيار ماتيريال ديزاين 2، الخاص بجوجل.

الجدير بالذكر أن هذا التحديث متاح حاليا لنظام التشغيل أندرويد فقط، ومن المتوقع أن يصل مستخدمي نظام تشغيل هواتف آيفون iOS في المستقبل القريب.
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