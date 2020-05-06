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تكنولوجيا

5 مزايا مخفية في نظام أندرويد لا يعلمها الكثيرون

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:01 م
هاتف أندرويد
هاتف أندرويد
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شيماء عبد المنعم
يتميز كل هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، بقدرات ومزايا مختلفة في بعض النواحي، لأن مقارنة هاتف Pixel بهاتف Galaxy S20 من سامسونج سيكشف عن اختلافات كبيرة، لكن جميع هذه الهواتف تعمل بنظام أندرويد وتملك نفس المزايا.

ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، بعض هذه المزايا تكون مخفية داخل النظام التابع لجوجل، مثل تطبيقات تقسيم الشاشة، فاستخدام تطبيقين في نفس الوقت لا يستطيع مستخدمي آيفون ذلك، ولكن هذه الميزة مفيد جدًا ومدمجة في هواتف أندرويد بشكل عام.


مع العلم أن جميع المزايا التالية قد لا تعمل بالشكل ذاته تماما على كل هاتف، وذلك لأن مصنعي أجهزة أندرويد المختلفين يفضلون استخدام واجهات فريدة من نوعها تعبر عن كل شركة مصنعة، إليك 5 مزايا مخفية في نظام أندرويد:

1. الإشعارات:
إذا تصلك الكثير من إشعارات تطبيق ما، يمكنك ضبط هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد أن تصلك تنبيهات صامتة، وذلك عن طريق الضغط مطولًا على التنبيه وتغير الإعداد، حيث سيسمح التنبيه لإشعارات التطبيقات بتشغيل الأصوات والظهور على شاشة القفل، بينما سيعمل الوضع الصامت على كتم صوت التنبيه وسيبقيه مرئيا في الإشعارات.

2. النسخ النصي التلقائي:
النسخ النصي التلقائي، Live Caption، هي ميزة رائعة ولكنها جديدة نسبيا، حيث تعمل الميزة على نسخ النص تلقائيًا في الوسائط قيد التشغيل على هاتفك. ويمكنك استخدامها مع الفيديوهات ومقاطع البودكاست والرسائل الصوتية، ولتستفيد من الميزة يجب أن يعمل هاتفك بنظام أندرويد 10، ولتشغيل Live Caption أو التحقق من دعم هاتفك للميزة، افتح تطبيق الإعدادات وابحث عن Live Caption.

3. استخدام تطبيقين في نفس الوقت:
تتمثل إحدى المزايا المفضلة في نظام أندرويد في إمكانية وجود تطبيقين على الشاشة في نفس الوقت، وإلى جانب خاصية تقسيم الشاشة يمكن الاستفادة من ميزة صورة داخل صورة (PiP) في نظام أندرويد عند تشغيل مقطع فيديو داخل تطبيقا ما، وما عليك سوى معرفة أن هاتفك يدعم هذه الميزة، ولعرض قائمة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك والتي تدعم هذه الميزة، افتح تطبيق الإعدادات Settings> وانتقل إلى التطبيقات والإشعارات Apps & Notifications> ثم الوصول إلى التطبيق الخاص Special app access> ثم صورة داخل صورة Picture-in-picture.

4. استخدم Smart Lock لإبقاء هاتفك غير مقفل:
يمكن أن تمنعك إحدى المزايا المخفية من إدخال رقم التعريف الشخصي أو مسح بصمة إصبعك عندما تكون في المنزل أو في العمل، وللوصول إلى الميزة افتح الإعداداتSettings > ثم اختر الأمان Security > ثم Smart Lock، وأدخل رمز PIN عند مطالبتك بذلك، من هناك يمكنك اختيار جانب Smart Unlock الذي تريد استخدامه ومتى.

5. مشاركة الواي فاي Wi-Fi:
يمكن أن يكون إدخال كلمة مرور شبكة الواي فاي لصديق أو فرد من العائلة أمرًا صعبًا، خاصة إذا كانت كلمة السر عبارة عن سلسلة طويلة ومعقدة من الأرقام والحروف، لكن مع أندرويد 10 يمكنك عرض رمز الاستجابة السريعة QR، على شاشة هاتفك والذي سيسمح لأي شخص يقوم بمسحه بالاتصال مع شبكة الواي فاي لديك، يمكنك ذلك من خلال فتح تطبيق الإعدادات Settings >واختيار الشبكة Network > ثم واي فاي Wi-Fi.
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