مفاجأة.. أندرويد لم يكن مصمما للهواتف الذكية.. تفاصيل

يعمل أكثر من 2.5 مليار جهاز نشيط بنظام التشغيل أندرويد Android ، ومع ذلك لا يعرف الكثير من الأشخاص أن هذا النظام لم يكن مصمما في الأصل للهواتف الذكية.





وبحسب ما ذكره موقع "androidauthority"، قال آندي روبين Andy Rubin، المؤسس المشارك لنظام أندرويد ، في القمة الاقتصادية التي عقدت في طوكيو عام 2013 أن نظام أندرويد تم إنشاؤه في الأصل للكاميرات الرقمية.









ووفقا لما كان مخطط له، كان من المقرر إنشاء نظام تشغيل أساسي للكاميرات الرقمية يتضمن تخزينا سحابيا للصور ومقاطع الفيديو، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى الاعتماد على سعة تخزين الكاميرا المدمجة كثيرا، ويمكنهم الوصول بسهولة إلى صورهم من أجهزة متعددة.





وخلال خطابه في العاصمة اليابانية، عرض روبين الشرائح التي استخدمها لتقديم الفكرة للمستثمرين في عام 2004، لكن لم يلق مشروعه اهتمام المستثمرين حينها، لذلك لم يكن روبن قادرا على إتمام الصفقة في ذلك الوقت.





وقرر آندي بعد خمسة أشهر من هذا الاجتماع، والفريق الخاص بأندرويد تغيير الاستراتيجية، حيث اكتشفوا أن سوق الكاميرات لم يكن يحتاج إلى اختراعهم، وبعد إجراء التغييرات المطلوبة على النظام اتجه الفريق إلى قطاع الهواتف الذكية.





وعلى عكس منافسيهم، أراد الفريق أن يكون نظام التشغيل أندرويد مجانيا، ويعمل كمنصة لبيع الخدمات والمنتجات الأخرى، مثل التطبيقات والألعاب وما إلى ذلك، حيث أتاحت هذه العملية لفريق أندرويد القيام بعقد صفقات عديدة مع صانعي الهواتف.





لكن لم يمتلك الفريق المال الكافي لتنفيذ خطته، وظهرت شركة جوجل حينها، وقامت بشراء نظام أندرويد في يوليو 2005، وجعلت آندي روبين نائبا أول لرئيس المحتوى الرقمي والمحمول.





ومن الواضح أن قرار آندي وفريقه بالتركيز على الهواتف الذكية بدلا من الكاميرات الرقمية كان القرار الصحيح، فوفقا لشركة Statista، ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية من حوالي 122 مليونا في عام 2007 إلى 1.5 مليار في عام 2019، وانخفضت مبيعات الكاميرات الرقمية من حوالي 100 مليون في عام 2007 إلى 15 مليونا فقط في عام 2019.