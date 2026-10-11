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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شتاء قارس بسبب ظاهرة «النينيو».. هل تتأثر مصر؟

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

حذر جمال عبد الحليم، المتخصص في علوم الطقس والمناخ، من احتمالية تعرض مصر لموجات برد شديدة خلال الشتاء المقبل، بالتزامن مع تأثيرات ظاهرة «النينيو» والتغيرات المناخية، لافتا إلى أن التقلبات الجوية قد تؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وأوضح عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم سارة مجدي وروان أبو العينين أن ارتفاع درجات حرارة المياه في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي يرتبط بتشكل ظاهرة النينيو، التي تؤثر على أنماط الطقس عالميا، وتتسبب في موجات جفاف وحرارة مرتفعة بمناطق، وأمطار غزيرة وفيضانات بمناطق أخرى.

وأشار إلى أن مصر قد تشهد خلال الشتاء المقبل موجات شديدة البرودة نتيجة امتداد المرتفع السيبيري، إلى جانب نشاط بعض المنخفضات الجوية، ما قد يؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة وحبات البرد، مع احتمالات تأثر المحاصيل الزراعية بانخفاض درجات الحرارة.

ونبه عبد الحليم إلى احتمالية تعرض الإسكندرية وبعض المدن الساحلية لأمطار غزيرة خلال فترات قصيرة، ما يستدعي الاستعداد ورفع كفاءة شبكات الصرف، فضلًا عن تطهير مخرات السيول في سيناء والصعيد والبحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، أشار إلى توقعات بتأثر البلاد بمنخفض جوي خلال الفترة من الأربعاء إلى السبت، مصحوبا بانخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى بعض مناطق الدلتا.

واختتم: يجب استعداد المزارعين للتقلبات الجوية المحتملة، مع عدم المبالغة في المخاوف المتداولة بشأن النينيو، وتأثيراتها على مصر قد تتمثل في زيادة نسبية للأمطار ببعض المناطق الساحلية والدلتا.
 

أمطار الإسكندرية أمطار غزيرة صدى البلد المناخ

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