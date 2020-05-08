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للوقاية من كورونا..مطعم هولندي يقدم وجبات للزبائن عبر بيت زجاجي.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:09 ص
مطعم هولندي
مطعم هولندي
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات تبرز تجربة أحد المطاعم بهولندا لتقديم الوجبات،حيث قام عدد من الموظفين باختبار تجربة على أمل الحد من انتشار الفيروس المستجد. وتتمثل التجربة التي تمّت محاكاتها مع زبائن ببراعة في تقديم وجبات الطعام مع احترام التباعد الاجتماعي.

ويجلس في كل بيت زجاجي صغير وشفاف زبون أو زبونان على الأكثر حيث يرتدي كل موظف قناعا واقيا وقفازات مع احترام التدابير الأمنية والمتمثلة في تقديم الوجبات مع احترام مسافة الأمان.

وكان مكتب السلامة الهولندى أعلن أنه سيجري تحقيقا مستقلا ومراجعة لاستعداد البلاد وأداء الحكومة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا. 

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء مارك روته عن خارطة طريق مدتها ثلاثة أشهر لتخفيف إجراءات العزل العام المطبقة منذ منتصف مارس وتشمل فتح المدارس وبعض الشركات. وستدرس المراجعة "الاستعداد للجائحة وإدارة الأزمة والإجراءات المتخذة وكذلك تخفيف هذه الإجراءات".

كما أعلنت الحكومة الهولندية، بدء تخفيف إجراءات قيود فيروس كورونا الأسبوع المقبل.

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