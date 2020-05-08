للوقاية من كورونا..مطعم هولندي يقدم وجبات للزبائن عبر بيت زجاجي.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات تبرز تجربة أحد المطاعم بهولندا لتقديم الوجبات،حيث قام عدد من الموظفين باختبار تجربة على أمل الحد من انتشار الفيروس المستجد. وتتمثل التجربة التي تمّت محاكاتها مع زبائن ببراعة في تقديم وجبات الطعام مع احترام التباعد الاجتماعي.





ويجلس في كل بيت زجاجي صغير وشفاف زبون أو زبونان على الأكثر حيث يرتدي كل موظف قناعا واقيا وقفازات مع احترام التدابير الأمنية والمتمثلة في تقديم الوجبات مع احترام مسافة الأمان.



