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رياضة

حارس مرمى ليفربول السابق يستعد للعودة للدوري الألماني

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:20 ص
كاريوس
كاريوس
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عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف التركي أن لوريس كاريوس حارس مرمي فريق ليفربول السابق والمعار الي نادي بشكتاش التركي سينضم لأحد أندية الدورى الالمانى الفترة المقبلة .

وأضاف تقرير لصحيفة سبورت ويتنس الإنجليزية أن كاريوس سيلعب معارا لنادي هرتا برلين الموسم المقبل، وكان كاريوس فسخ تعاقده مع نادي بشكتاش التركي لعدم حصوله على راتبه لفترة أربعة أشهر تقريبا. 

وكان كاريوس يلعب في صفوف فريق ماينز الألماني لمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل إلى فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016.

جدير بالذكر أن كاريوس يعاني من المستوى السيء خصوصا بعد المباراة النهائية بدورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتى خسرها ليفربول بسبب الحارس الذي تسبب خطأه في استقبال هدف ساهم في تتويج العملاق الإسباني .
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