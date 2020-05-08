بسبب الفلوس.. سباك يمزق جسد شقيقه في شبين القناطر

مزق سباك جسد شقيقه بالسكين حتى الموت في شبين القناطر بسبب خلافات مالية بينهما وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول م ح ح 32 سنة عاطل جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.

انتقل المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر لموقع الحادث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه 30 سنة سباك.

وقام المتهم بطعنه بالسكين بسبب مطالبة المجني عليه له بإعطائه مبلغ من المال فرفض بحجة أنه أعطاه أموال أكثر من مرة ولم يردها إليه.

وخلال اللقاء نشبت بينهما مشاجرة انتهت بقيام الثاني بطعنه بالسكين وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.