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محافظات

بأمر المحافظ.. فتح١٠جراجات مغلقة بالعمرانية والطالبية والدقي بالجيزة

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة لمتابعة أعمال فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، وذلك لفتحها للسيارات لتخفيف الزحام في الشوارع وعودة الانضباط لشوارع المحافظة.


حيث تابع المحافظ مجهودات فتح عدد ٣ جراجات مغلقة بحي العمرانية بشوارع الهرم و مرزوق شكرى و سيدى عمار وفي حي الدقي تم رصد تحويل جراج إلى مغسلة ب ٤ ش الثورة وتحويل الجراج إلى ورشة إصلاح دراجات نارية في ٣٩ش مصدق وتحويل الجراج لمحل تجاري في ٢٩ش السد العالي  وتم إزالة المخالفات لفتح تلك الجراجات مجددا واستخدامها في تقليل انتظار السيارات بمحيطها وتيسير الحركة المرورية  .

وفي حي الطالبية تم رصد 4 جراجات مغلقة بشوارع ترسا والمريوطية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لإعادة فتحها للغرض المخصص لها . 

 وتأتي مجهودات محافظة الجيزة في فتح الجراجات المغلقة او التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها لما يسببه انتظار السيارات في نهر الطريق  من تكدسات واختناقات مرورية في مناطق كثيرة تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.


بأمر المحافظ.. فتح١٠جراجات مغلقة بالعمرانية والطالبية والدقي بالجيزة
بأمر المحافظ.. فتح١٠جراجات مغلقة بالعمرانية والطالبية والدقي بالجيزة
بأمر المحافظ.. فتح١٠جراجات مغلقة بالعمرانية والطالبية والدقي بالجيزة
بأمر المحافظ.. فتح١٠جراجات مغلقة بالعمرانية والطالبية والدقي بالجيزة
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