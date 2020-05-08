الفلاحين: زراعة الشعير لن تقلل استيراد القمح.. وحملة الوزارة دعائية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن حملة وزارة الزراعة للترويج لزراعة الشعير والقول بأن اضافة الشعير لرغيف الخبز يقلل استيراد الاقماح حملة دعائية تفتقد الدراسة والواقعية ولن تقلل فاتورة استيراد الاقماح.





وأضاف " ابو صدام " في بيان له اليوم ، أنه ورغم اهمية الشعير وفوائده الصحية إلا أن طرح الموضوع علي انه حل لتقليل استيراد القمح ضربا من الخيال ، وذلك لإن محصول الشعير محصول شتوي نزرع منه نحو 243 ألف فدان ومتوسط انتاجية الفدان 10 اردب.





والقمح محصول شتوي منافس له في الرقعه الزراعيه ونزرع منه 3.4 مليون فدان ومتوسط انتاجية الفدان 18اردب والمساحة الزراعية الشتوية الاخري مزروعه بمحاصيل هامه كالبنجر والفول البلدي والبرسيم والبصل والثوم...الخ .









وأكد أنه إن كانت وزارة الزراعة جاده فعلينا توجيه الحملة للتوسع افقيا في زراعة الاقماح بزيادة مساحة زراعته والتوسع راسيا باستنباط الاصناف الممتازه منه التي تتحمل الملوحة والعطش وذات الإنتاجية العالية.

وأوضح " نقيب الفلاحين" أن مصر تستهلك نحو 16مليون طن قمح سنويا ننتج منهم 9 مليون طن سنويا ونستورد حوالي7مليون طن لإنتاج رغيف الخبز الذي يحتاج انتاجه نحو 10 مليون طن من الأقماح مما يجعل فكره الشعير بديلا فكرة غير منطقية .





وأشار إلي أن اضافة 20% شعير لرغيف الخبز ضرب من الخيال حيث نحتاج علي الاقل لـ 2 مليون طن شعير والذي يحتاج انتاجهم الي نحو مليون ونصف المليون فدان في حين أن أكثر مساحة يمكن زراعتها شعير 350 ألف فدان تقريبا بالاضافه الي ان معظم الاصناف المزروعة من الشعير كجيرسي وشاكيرا ومرني تستخدم في انتاج (المولت) والذي يستخدم في انتاح المشروبات فقط.









ولفت عبدالرحمن إلي أن الحل الأمثل لتقليل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك من القمح وخفض فاتورة استيراد الاقماح يكمن في محصول الذره وخاصة الذره الرفيعة لانه محصول صيفي لا ينافس القمح علي الأرض وهو محصول قليل استهلاك المياه ويتحمل الظروف المناخيه الصعبه وهو محصول منافس للارز كثير استهلاك المياه وتصلح زراعته في جميع انواع الاراضي ويستخدم في انتاج الخبز وجميع انواع المعجنات .





وتابع :"تزرع مصر حوالي 3 مليون فدان، من جميع انواع الذره منها نحو 1.350 الف فدان ذرة بيضاء، وحوالي 900 الف فدان ذرة صفراء، و750 الف فدان ذره رفيعه وتصل إنتاجية فدان الذرة الشامية الي24 اردب والذره الرفيعه نحو 17اردب وبذلك يكون خلط رغيف الخبز بالذره هو الحل الواقعي لتناسب الطعم والكميات وامكانية التوسع بزراعته بعيدا عن الاضرار بالمساحه الزراعيه للقمح".