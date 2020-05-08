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ديني

قصة وعبرة.. النعمان بن ثابت أهداه الله منحة لم يكن يتخيلها بسبب تقواه.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:01 م
النعمان بن ثابت أهداه
"النعمان بن ثابت" أهداه الله منحة لم يكن يتخيلها بسبب تقواه
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محمد شحتة
حكى الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قصة رجل من السلف الصالح وهو النعمان بن ثابت والد الإمام أبي حنيفة، تورط في مشكلة كان يظنها مصيبة لكن أخرج الله من داخلها منحة لم يكن يتخيلها.

أحد السلف الصالح كان يسير ذات مرة في الطريق وضربه الجوع، فإذا به في حديقة وبجوارها نهر، فأخذ تفاحة وأكل نصفها وشرب من النهر الذي بجوارها، فأفاق لنفسه بعدما أكل، فحلف أنه لن يذهب إلى بلاده إلا أن يجد صاحب هذه الحديقة وأن يسترضيه فيما أكل. 

ظل هذا الرجل يبحث عن صاحب الحديقة حتى وجده، وذهب إلى بيته وطلب منه العفو والمسامحة عما أكل، ففاجئه صاحب الحديقة قائلا: لا أسامحك إلا بشرط أن تتزوج ابنتي العمياء والصماء والخرساء، فاندهش الرجل وفكر مع نفسه قليلا ووافق على الزواج.

حينما زفت إليه عروسه أخذ يحدث نفسه كيف سيدخل على زوجته وهو بهذه المواصفات، ففاجئته بندائها له، فاستغرب الرجل مما حدث لأنه يعلم أنها لا تتكلم، وقالت له، لا تستغرب فأبي لم يكذب عليك فيما قال، فأنا لا أنظر إلى أجنبي لا يحل لي، ولا أجلس في مجلس فيه غيبة ونميمة، ولا أكلم رجلا لا يحل لي ولا أتكلم بما يسخط الله، وكانت من أجل النساء.

ويقدم موقع صدى البلد، يوميا حلقة من برنامج "قصة وعبرة" في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.


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