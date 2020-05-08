سوريا تعلن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بضوابط صحية

أعلنت سوريا، اليوم الجمعة إعادة فتح كافة المساجد لأداء صلاة الجمعة مع الالتزام بكل الضوابط الصحية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن صلاة الجمعة سوف تؤدى وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد، بالإضافة إلى إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض "كورونا" وتعقيم المساجد قبل الصلاة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة مدة عشر دقائق.





كانت وزارة الأوقاف السورية قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتبارًا من اليوم مع استمرار تعليق بقية صلوات الجماعة مؤقتًا.