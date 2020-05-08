أروى: لم أتخوف من مشاركتي في برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت الاعلامية أروى أنها لم تكن متخوفة من غضب الفنانين منها بعد دعوتهم لبرنامج رامز مجنون رسمي المعروض على قناة ام بي سي.





وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":"لم أكن متخوفة نهائيا، لأنني أعرف أن هناك الكثير من النجوم سيأتون من أجل اسمي ويحبون برامجي، إلى جانب أنني أعرف أننا سنراضيهم في نهاية الحلقة، ولم يتضايق مني أحد نهائيا بعد المقلب، وكنت متحمسة كثيرا لتلك التجربة".





وكانت قد أطلت أروى خلال البرنامج بإطلالات أنيقة في أول أسبوع من شهر رمضان وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.





وقد تألقت بهذه الإطلالات المميزة في مجموعة تصاميم لمصممين من ضمنهم لبست لوكين من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان.





وأشرفت على مظهرها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) و الشعر صالون لاسيرين دبي ( حمودي ) و الماكياج للخبيرة اللبنانية نادين محمد.



