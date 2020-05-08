الاتحاد الرياضي للجامعات: المشي أفضل رياضة خلال الحجر الصحي

قال الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ، إن مصر تملك قيادات مؤمنة بأهمية الرياضة تبدأ من رئيس الدولة، وهناك 3 جهات كبرى بالدولة تشارك في مشروع الدراجات المعروف بـ"دراجة لكل طالب".





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واضاف حسانين أن الدراجات أصبحت وسيلة مواصلات عامة على مستوى العالم وان امكن لكل فرد أن يملك دراجة اتمنى أن يقوم بشرائها للتنقل بها، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد بتوفير الدراجات للطلاب في الوسط الجامعي، مشيرا إلى أن مشروع الدراجات تدخل به 3 وزارات وهم وزارة التعليم العالي والبيئة والشباب والرياضة.









وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية أصبحت رياضة المشي هي الرياضة الاولى في الاستخدام لزيادة قوة جهاز المناعة ومواجهة عدم الحركة نتيجة وجودنا في المنزل في مرحلة مواجهة الكورونا.









واضاف حسانين أن الهدف الرئيسي من ممارسة الرياضة حاليا، هو رفع كفاءة جهاز المناعة باستخدام أنواع الرياضة المختلفة المتاح منها بشكل أو بآخر وفي ابسط انواعها، حيث أن ممارسة الرياضة تساعد على الوقاية من الأمراض بشكل عام وتحديدا للقلب.





وأوضح أنه في حالة الإصابة في القلب فإن الرياضة تلعب دورا كبيرا في عملية العلاج ثم تأتي مرحلة ما بعد العلاج لإعادة التأهيل، وخاصة أن المشي هي مهارة يتقنها الجميع واغلبنا قادر على القيام به.