مع حسن الجبالى.. هاني سرحان بصحبة ياسر جلال من كواليس الفتوة

نشر المؤلف هانى سرحان صورة جديدة مسلسله الجديد "الفتوة"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهر هانى سرحان فى الصورة بصحبة الفنان ياسر جلال، وعلق قائلًا: "مع حسن الجبالى الفتوة".









بدأت أحداث الحلقة ١٥ من مسلسل الفتوة للنحم ياسر جلال بتطورات أبرزها استرجاع ياسر جلال تفاصيل قتل والده فى المولد.









أيضا يذهب للفنان أحمد خليل فتوة الجمالية فى منزله ويوجه له الاتهامات بقتل والده، المعلم سيد اللبان "رياض الخولى" مازال يبحث عن الكنز أو عن خيط يوصله إليه ويعرف أن الكنز حسن الجبالى.









مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، ويعتمد على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.









بطولة الفنان ياسر جلال، وليلي أحمد زاهر، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.







