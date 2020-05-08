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بين الناس

أهالي مساكن عين شمس يستغيثون من انتشار الأسواق

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:02 م
الباعة الجائلين
الباعة الجائلين
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كريم ناصر
بعث محمد شعبان أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى القراء الخاصة بالموقع  يشكو فيها من انتشار الأسواق مساكن عين شمس بحى عين شمس. 


وأوضح محمد أن منطقة مساكن عين شمس بالقرب من مزلقان القطار وشارع العشرين تعانى من انتشار الأسواق والباعة الجائلين مما يعرض المواطنين لخطر الإصابة بفيروس كورونا. 


وطالب القارئ المسئولين بسرعة التعامل مع الأمر وحل المشكلة. 

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة استقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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