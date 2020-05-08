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سيارات

سكودا تكشف عن سيارتها Rapid الجديدة كليا ..فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر سيارات Rapid من أشهر "سيارات السيدان" في العالم ولكن النموذج الجديد المنتظر من سكودا قريبا سيصبح أشهر شهرة .


الجدير بالذكر ان سيارة Rapid ستجد انتشار بشكل كبير حيث أن سعرها في السوق سيبدأ من 10600 دولار تقريبا .

تتميز هذه السيارة بتصميم أنيق ومختلف كليا عن السيارة الحالية حيث بنيت هذه السيارة على منصات PQ25 كما حصلت على واجهة امامية جديدة كليا من حيث المظهر .


 أم المصابيح LED DRL شبيهة بمصابيح سيارات  Octavia الحديثة، وكذلك تغير فيها مظهر الواجهة والمصابيح من الخلف بشكل كلي.


ولم يتوقف الامر على ذلك بل تتميز السيارة الجديدة كليا على واجهة قيادة مزودة بشاشتين احداهما تعمل باللمس

بمقاس 6.5 بوصة، إضافة إلى مقود فيه أزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة وأزرار للرد على المكالمات الهاتفية.

ومن المفترض أن تطرح   سيارة Rapid الجديدة بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 90 و110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 125 حصانا.

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