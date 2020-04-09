أسعار سكودا من الوكيل بتحديث اليوم فى مصر

تشهد أسواق السيارات حول العالم انخفاضا كبيرا وغير مسبق فى نسبة المبيعات؛ بسبب الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ولذلك قامت العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية بعمل تخفيضات كبيرة على مختلف موديلاتها من السيارات.

واليوم نستعرض لكم آخر قائمة لأسعار ماركة السيارات سكودا فى مصر بآخر تحديث لها.

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سكودا اوكتافيا

تتراوح أسعار السيارة من 359.900 إلى 499.000 ألف جنيه.

سكودا سوبيرب

تتراوح أسعار السيارة من 457.000 إلى 665.000 ألف جنيه.

سكودا كاروك

تتراوح أسعار السيارة من 499.900 إلى 585.000 ألف جنيه.





سكودا كودياك

تتراوح أسعار السيارة من 550.000 إلى 750.000 ألف جنيه.





سكودا كودياك الجيل الجديد

ويصل سعر السيارة إلى 860 ألف جنيه