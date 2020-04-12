وكيل سكودا في مصر يعلن خبرا سارا للعاملين.. تفاصيل

أعلن وكيل سيارات فولكس فاجن وأودي وسيات وسكودا في مصر، أن الشركة لا تنوي تقليل أعداد العاملين فيها في الوقت الحالي سواء في فولكس فاجن وأودي و سيات وسكودا، كما أنها لا نية لتخفيض الرواتب الخاصة بالعاملين في الشركة في ظل توقف حركة المبيعات وتوقف حركة السوق والحظر وتقليل مواعيد العمل في الشركات أو غلق بعضها.





وأكدت الشركة أنها اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين فيها والعملاء من انتشار فيروس كورونا، وتتمثل في تخفيض ساعات العمل في مراكز المبيعات وصالات العرض للشركة، بالاضافة إلى مراكز الخدمة.





كما وفرت الشركة إمكانية العمل في المنزل للعاملين لتقليل تواجد الموظفين في الشركة ومنع انتشار فيروس كورونا وهو ما تم تنفيذه في بعض الادارات التي يمكن فيها العمل من المنزل.





كما وفرت الشركة إمكانية التناوب بين العاملين في أيام الحضور للشركة في ظل انخفاض المبيعات في أثر وقف تراخيص السيارات، كما توفر الشركة وسائل التعقيم والتطهير الكاملة لحماية العاملين والعملاء في الشركة مع التأكد من سلامة العاملين وعدم تعرضهم لنزلات البرد وإعطاء إجازة أسبوعين لكل من يتعرض لنزلة برد كما أجلت الشركة تسديد السلف.