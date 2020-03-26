تعرف على سعر ومواصفات سيارات أودي A3 موديل 2020 في مصر

تعد سيارات أودي إحدى أكثر السيارات طلبا للشراء في السوق المصري، واستقرت أسعار سيارات أودي A3 موديل 2020 الفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه.

وبلغ سعر الفئة الثانية من أودي برستيج 530 ألف جنيه في السوق المصري، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف.





وتتميز سيارة أوديA3 بمزود بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، مدعم بنظام شحن توربيني للهواء، ليولد قوة 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن / متر، يدعم بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.





كما أن السيارة تعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة ومتوسط استهلاك الوقود نحو 5.1 لتر وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وصُممت سيارات أودي موديل 2020 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.





و احتوت السيارة على نظام زر تشغيل إيقاف المحرك، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة “LED”، ومكييف هواء أتوماتيكي، ومرايات جانبية كهربائية، وشاشة وسائط 7 بوصات.



