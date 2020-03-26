AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سعر ومواصفات سيارات أودي A3 موديل 2020 في مصر

الخميس 26/مارس/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

تعد سيارات أودي إحدى أكثر السيارات طلبا للشراء في السوق المصري، واستقرت أسعار سيارات أودي A3   موديل 2020 الفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه.

 

وبلغ سعر الفئة الثانية من أودي برستيج 530 ألف جنيه في السوق المصري، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف.


وتتميز سيارة أوديA3  بمزود بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، مدعم بنظام شحن توربيني للهواء، ليولد قوة 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن / متر، يدعم بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.


كما أن السيارة تعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها  التسارع  من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة ومتوسط  استهلاك الوقود  نحو  5.1 لتر  وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


وصُممت سيارات أودي  موديل 2020 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.


واحتوت السيارة على نظام زر تشغيل إيقاف المحرك، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة “LED”، ومكييف هواء أتوماتيكي، ومرايات جانبية كهربائية، وشاشة وسائط 7 بوصات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور

الصين تطرح ساوايست dx3 الجديدة في مصر بسعر مميز.. صور

فرصة.. سيارة اودي audi a3 2020 ب 400 ألف جنيه.. صور

تعرف على مواصفات وأسعار تويوتا كورولا 2020 الجيل 12.. الآن فى مصر

رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار

مقارنة بين هيونداي النترا hyundai elantra و كيا سيراتو kia cerato .. صور

ترشيحاتنا

بعد مد تعليق الدراسة.. التعليم تعلن قرارات مصيرية جديدة للطلاب خلال ساعات

6 خطوات للنجاة.. الصحة العالمية تكشف سبب نجاح الصين فى السيطرة على فيروس كورونا

متحدث الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر عالية.. فيديو

أخبار الفن.. ابنة معالي الوزير تصاب بـ كورونا.. إليسا فى الحجر الصحي

كورونا يخترق الوسط الفني في مصر والوطن العربي.. إصابة ممثلة مصرية وعازف كمان وفراشة الخليج

بعد إصابتها بـ كورونا.. أول ظهور للفنانة المصرية رولا محمود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البعوض

الحقائب الخوص موضة صيف 2020 ..صور

أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد