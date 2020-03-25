أسعار ومواصفات سكودا كودياك 2020 فى مصر اليوم

أطلقت كيان ايجيبت وكيل سيارات سكودا في مصر مؤخرا فئة جديدة من السيارة سكوا كودياك التي تنتمي لفئة الـSUV ، تحت اسم Sport Line 4X4، رباعية الدفع، التي تنطلق بمحرك أكبر من شقيقاتها وهو المحرك TSI سعة 2000 سي سي.

وقال كريم نجار الرئيس التنفيذي لشركة كيان ايجيبت وكيل سكودا في مصر إن الفئة الجديدة تم طرحها لمواجهة الطلب الكبير على سيارات فئة الـSUV إضافة إلى تلقى الشركة طلبات محددة لطراز دفع رباعي وهذا ما شجعنا على اتخاذ هذه الخطوة.

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وأضاف نجار ان كيان ايجيبت ملتزمه بقرار الحكومة المصرية بتطبيق خطة "زيرو جمارك" على السيارات الأوروبية الصنع والتي استهدفت بها الحكومة خفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين %2.6 حتى %31.2 وفقًا للسعة اللترية لمحرك السيارة.

واعلنت سكودا ان موديل كودياك ياتى بخمسة طرازات أعلاها موديل الدفع الرباعي Sport line بمحرك 2000 سي سي وبدفع رباعي .. المحرك العامل على باقى الطرازات سعة 1.4 ليتر مزود بشاحن توربيني وبقوة 150 حصانا ومعه يعمل ناقل حركة اوتوماتيكي ثنائي التعشيق DSG ست سرعات – ومتوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.3 ليترات لكل 100 كلم وتتسارع السياره من صفر الي 100 كلم / ساعه في 9.6 ثواني والسرعه القصوى لسكودا كودياك 198 كم / سا .

وتتقدم كودياك بخيارين من المقاعد بمقصورتها – طراز 5 مقاعد والأكبر 7 مقاعد وتبلغ مساحة التخزين عند طى مقاعد الصفين الثاني والثالث 2065 ليتر مكعب .. يتوسط الطبلون شاشة مقاس 8 بوصات تعمل باللمس وتعد كل من APPLE CARPLAY و ANDROID ..

اما عن اسعار كودياك 2020 فى مصر :

الفئة الاولى بسعر 550 ألف جنيه

الفئة الثانيه بسعر 590 ألف جنيه

الفئة الثالثه بسعر 670 ألف جنيه

الفئة الرابعة ( جديده ) بسعر 710 ألف جنيه

الفئة الخامسة بسعر 750 ألف جنيه

الفئة السادسة بسعر 860 ألف جنيه مصري