دراسة جديدة: السيارات الكهربائية أقل ضررا على البيئة في أسوأ حالاتها

كشفت دراسة جديدة، نشرت مؤخرا في مجلة Nature Sustainability، أن السيارات الكهربائية هي في الواقع صديقة أكثر للبيئة في معظم حالاتها المختلفة، بعد العديد من الشائعات التى يتم الترويج إليها بأن السيارات الكهربائية في الواقع أسوأ للبيئة عند حساب كيف تم توليد الكهرباء التي تستخدمها وعوامل أخرى.

وأثبتت الدراسة أنه في عام 2015 كان متوسط الانبعاثات في دورة حياة السيارات الكهربائية أقل من قيادة سيارة بنزين جديدة، ومع ذلك، هذا يعتمد أيضًا على كون شبكة توليد الكهرباء صديقة للبيئة بأي درجة.





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وأكدت أنه في المتوسط ستكون السيارات الكهربائية قليلة الكفاءة أقل في الانبعاثات من سيارات البنزين عالية الكفاءة إذا كانت انبعاثات شبكة توليد الكهرباء أقل من 700 gCO2e kWh − 1.





وقالت الدراسة إن السيارات الكهربائية تتسبب في انبعاثات أقل في دورة حياتها من معظم سيارات البنزين.

وأضافت أن السيارات الكهربائية لديها متوسط انبعاثات أقل بنسبة 31% لكل كلم من السيارات التي تعمل بالبنزين، وأكد هذا الدكتور فلوريان نوبلوج، خلال حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية مُجري الدراسة حيث قال: "إن فكرة السيارات الكهربائية يمكن أن تزيد من الانبعاثات هي خرافة بالكامل، ولقد قمنا بدراسة الأرقام في جميع أنحاء العالم، بالأخذ في الاعتبار مجموعة كاملة من السيارات وحتى في أسوأ السيناريوهات لدينا، سيكون هناك انخفاض في الانبعاثات في جميع الحالات تقريبًا".