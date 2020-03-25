سعرها أقل من 30 ألف جنيه.. أرخص 7 سيارات في سوق المستعمل المصري

إذا كنت تبحث عن سيارة تتناسب مع إمكانياتك المادية وفي نفس الوقت تحمل شعارات أفضل الماركات العالمية، إليك قائمة من أرخص 7 سيارات في سوق المستعمل لا تتخطى الـ 30 ألف جنيه:

لادا 2107

تتمتع لادا بسمعة طيبة وشعبية كبيرة في السوق المصرية منذ انطلاقها، يبلغ سعر السيارة السيدان لادا موديل 1987 مبلغ 30 ألف جنيه مصري، بحسب نظام العرض والطلب، والحالة الفنية الخاصة بالسيارة.



