سعرها أقل من 30 ألف جنيه.. أرخص 7 سيارات في سوق المستعمل المصري

إذا كنت تبحث عن سيارة تتناسب مع إمكانياتك المادية وفي نفس الوقت تحمل شعارات أفضل الماركات العالمية، إليك قائمة من أرخص 7 سيارات في سوق المستعمل لا تتخطى الـ 30 ألف جنيه:
لادا 2107
تتمتع لادا بسمعة طيبة وشعبية كبيرة في السوق المصرية منذ انطلاقها، يبلغ سعر السيارة السيدان لادا موديل 1987 مبلغ 30 ألف جنيه مصري، بحسب نظام العرض والطلب، والحالة الفنية الخاصة بالسيارة.
لادا نيفا
تعتبر لادا نيفا إحدى سيارات الدفع الرباعي، وتتميز بمحرك سعة 1600 سي سي، ويبدأ سعرها من مبلغ 20 ألف جنيه وحتى مبلغ 30 ألف جنيه مصري، حسب الحالة الفنية الخاصة بها ونظام العرض والطلب.
سكودا فيليشا
تعد سكودا فيليشا من أشهر سيارات سوق المستعمل في مصر، ويبلغ سعر السيارة الهاتشباك موديل 1994 مبلغ 30 ألف جنيه مصري، يتوقف سعرها على حسب حالتها الفنية وحركة البيع والشراء.
ستروين AX
نالت ستروين AX ثقة وإعجاب الكثير من السائقين، وتتوفر السيارة الهاتشباك موديل 1996 في سوق المستعمل المصري بسعر 27 ألف جنيه مصري.
جولف 1
نالت جولف 1 ثقة وإعجاب فئة كبيرة من الشعب على مدى سنين، ويبلغ سعر السيارة موديل 1978 في السوق المصرية 25 ألف جنيه مصري، بينما يتوقف سعرها على حالتها وحركة البيع والشراء.
بيجو 305
بشكلها الأنيق تميزت بيجو 305 بمناسبتها لجميع الفئات العمرية، ويتراوح سعر موديل 1980 من السيارة بمحرك سعة 1.4 لتر ما بين مبلغ 15 ألف جنيه و30 ألف جنيه، حسب حالتها وتاريخ تصنيعها.
فيات 128
تعتبر من أشهر السيارات المتوفرة في سوق السيارات المستعملة، حيث أنها نالت على إعجاب فئة كبيرة من المستهلكين، يبدأ سعر فيات 128 موديل 1988 من مبلغ 15 ألف جنيه حتى سعر 30 ألف جنيه مصري.