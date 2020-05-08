مسلسل الاختيار الحلقة 15.. أحمد المنسي يخطط لتصيد هشام عشماوي

عرضت قناة ON E الفضائية، مسلسل الاختيار الحلقة 15 للفنان أمير كرارة ، ضمن الموسم الرمضاني 2020، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.









بدأت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 15، بتحركات من القوات المسلحة في محيط المكان الذي يختبئ فيه الإرهابيان هشام عشماوي (أحمد العوضي)، عماد عبد الحميد (عابد عناني)، ويقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بالتجول في شوارع العريش بملابسه المدنية، لكشف الأماكن الممكن أن يحتلها قناصة لاستهداف الجنود، كي ينصب لهم فخًا.









ويقوم الإرهابي هشام عشماو بمعاينة الأماكن في العريش، وتصويرها بهاتفه الجوال للتخطيط لعمليته الإرهابية، وخاصة أسطح العمارات التي يمكن زرع عناصر إرهابية فوقها.







