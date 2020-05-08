أيها أجمل؟.. جولة على إطلالات سيرين عبدالنور خلال برنامجها الرمضاني
الجمعة 08/مايو/2020 - 11:34 م
اعتادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورها وأبرز الإطلالات التى تظهر بها.
تألقت سيرين عبد النور
فى برنامجها الجديد مع الفنان أحمد فهمي والذى يذاع على قناة "ام بي سي مصر "، بمجموعة مميزة و مختلفة من الإطلالات التى كانت من اختيار الاستايلست سيرديك حداد.
وظهرت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكيت أنيقا باللون الأسود، ورفعت شعرها للخلف. ووضعت سيرين عبد النور ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، وأحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن ، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها. وتألقت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة أنيقة أخرى ، مرتدية بنطلون باللون الاصفر من أحدث صيحات الموضة لعام 2020 ،ونسقت معه تيشيرت باللون الأسود الجلد مما كشف عن رشاقتها،وانتعلت حذاء أنيقا وجذابا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية، ووضعت سيرين عبد النور ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، وأحمر الشفاه باللون الاحمر الداكن ، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها.