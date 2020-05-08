أيها أجمل؟.. جولة على إطلالات سيرين عبدالنور خلال برنامجها الرمضاني

وتألقت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة أنيقة أخرى ، مرتدية بنطلون باللون الاصفر من أحدث صيحات الموضة لعام 2020 ،ونسقت معه تيشيرت باللون الأسود الجلد مما كشف عن رشاقتها،

وانتعلت حذاء أنيقا وجذابا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية،

ووضعت

سيرين عبد النور

ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، وأحمر الشفاه باللون الاحمر الداكن ، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها.