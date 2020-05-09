وكيل زراعة الوادي الجديد: تركيب كاميرات مراقبة على نقاط الحجر الزراعي لرصد المخالفات

أعلن المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وجه أمس الجمعة، بتركيب كاميرات مراقبة على نقاط الحجر الزراعي الحدودية وذلك لرصد حركة نقل فسائل النخيل وكافة المخالفات التى تتعلق بنقلها دون تصريح واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال رضوان في تصريحات صحفية، إن المحافظ وجه أيضا بتفعيل القرارات الصادرة بشأن تشكيل لجان للمرور على النخيل وتحرير محاضر مخالفات لأصحاب النخيل المهمل.





وأشار إلى أنه في إطار خطة وزارة الزراعة والمحافظة على الاعتماد على المكافحة الحيوية في مكافحة آفات ثمار نخيل البلح وبتمويل من صندوق تدعيم مكافحة آفات النخيل بالمحافظة جرى إطلاق طفيل التريكو جراما، حيث جرى، إطلاق 15000 كارت على مساحة 1500 فدان.

وأوضح أن المستهدف إطلاق الطفيل على مساحة تتراوح بين 1500 -2000 فدان من النخيل وما يجري إطلاقه في تلك الحقول من كروت طفيل التريكو جراما يتراوح بين 15000 -20000 كارت.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعه لحماية فسائل النخيل من اصابات السوسة الحمراء وعدم دخولها المحافظة وخاصة ان محصول البلح يعد المحصول الرئيسي لاهالي الوادي الجديد.





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