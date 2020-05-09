التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

قالت وزارة التربية والتعليم، إن المدارس المصرية سوف تفتح أبوابها اليوم للطلاب في أول يوم من مهلة تسليم الأبحاث الورقية التي قام بإعدادها الطلاب.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المسموح لهم بتسليم أبحاثهم الورقية في المدارس غدًا هم طلاب الصف الثالث الابتدائي – الصف الأول الاعدادي – الصف الأول الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان الالكتروني .
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه عند تسليم المشروعات البحثية في المدارس لابد من اتباع الارشادات الاحترازية الاتية :
* لا بد من حضور فرد واحد فقط أثناء تسليم البحث سواء كان هذا البحث فرديا أو جماعيا.
*لابد من الالتزام بــ ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات
* لابد من الحفاظ على المسافات اللازمة للتباعد الاجتماعي عند عملية التسليم
*بمجرد انتهاء عملية التسليم لابد من الخروج من المدرسة وعدم قضاء وقتا طويلا بداخلها منعا للتزاحم
وشددت وزارة التربية والتعليم ، على انه سواء كان المشروع البحثي بخط اليد او مكتوب على الحاسب ، ففي كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف بي دي اف عن طريق التصوير بالموبايل او الحاسب ، على ان يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة كما تم توضيحه من وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.
وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.
وتتمثل خطوات تسليم الابحاث الورقية فيما يلي :
١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.
٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.
٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.
٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠