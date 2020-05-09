التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

قالت وزارة التربية والتعليم، إن المدارس المصرية سوف تفتح أبوابها اليوم للطلاب في أول يوم من مهلة تسليم الأبحاث الورقية التي قام بإعدادها الطلاب.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المسموح لهم بتسليم أبحاثهم الورقية في المدارس غدًا هم طلاب الصف الثالث الابتدائي – الصف الأول الاعدادي – الصف الأول الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان الالكتروني .





اقرأ ايضا | رسالة صوتية عاجلة من وزير التعليم بشأن ضوابط تسليم أبحاث طلاب المدارس





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه عند تسليم المشروعات البحثية في المدارس لابد من اتباع الارشادات الاحترازية الاتية :



