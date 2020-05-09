شيخ الأزهر يعلن وفاة محمد الأنور حامد عيسي أحد كبار أساتذة العقيدة والفلسفة

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن وفاة أحد أساتذة العقيدة والفلسفة الدكتور محمد الأنور حامد عيسى.





ونشر شيخ الأزهر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قائلا "نحتسب عند الله بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد الأنور حامد عيسى، أحد كبار أساتذة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة.





وتابع: العالم الجليل أثرى المكتبة الأزهرية والإسلامية بالكثير من المؤلفات في العقيدة والأديان والفكر الإسلامي، وستظل كتبه ومؤلفاته نهرًا يرتوي منه طلاب العلوم الشرعية، فاللهم اجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة.



