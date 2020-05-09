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تعليم

شفاء حالتين واحتجاز 21 بمستشفى الراجحي للعزل بأسيوط

السبت 09/مايو/2020 - 01:39 م
مستشفى الراجحي للعزل
مستشفى الراجحي للعزل بأسيوط
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إيهاب عمر
كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن وجود حاليًا 21 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد للعلاج بمستشفى الراجحى الجامعي، وذلك بعد تشغيلها كمستشفى عزل لخدمة مصابي الكورونا من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب.

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل وبدء تشغيلها منذ نحو أسبوعين قامت باستقبال 23 حالة ثبت إيجابية إصابتها بكوفيد 19، وتم شفاء حالتين وخروجهم بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية سلبية حملهم للفيروس، وجارٍ استمرار علاج 21 حالة أخرى بالمستشفى، وهو ما يتم وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.


وأوضح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي أن الحالات الخاضعة للعلاج حاليًا بالمستشفى أغلبهم من المنتسبين لجامعة أسيوط، حيث العدد المذكور يضم 6 أطباء، و8 تمريض، وعاملا، وطالبا بإحدى كليات الجامعة، ومريضة كانت محجوزة للعلاج بأحد الأقسام الطبية بمستشفى الجامعة، وطفلين لأبناء الممرضات المصابات بالمستشفى، أحدهما يبلغ من العمر عامين، والآخر 7 أشهر، إلى جانب حالتين تم استقبالهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة.
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