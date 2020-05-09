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أخبار البلد

حقيقة حجز رحلتك عبر شركات سياحية حاصلة على علامة السلامة الصحية

السبت 09/مايو/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الإجراءات والاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا، من قبل وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة، واضحة للحفاظ على صحة الزائرين.
 
وأكد السيسي فى تصريح لـ«صدى البلد» أن علامة السلامة الصحية "Hygiene Safety"، تتعلق بالفنادق فقط وليس الشركات السياحية، لافتا إلى أن هناك العديد من الاشتراطات الوقائية بالفنادق، أبرزها توفير عيادة وطبيب بالفندق، عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر النشاط الليلي بالفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو بأقلام أحادية الاستخدام.

يذكر أن أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة حجز الرحلات السياحية عبر المكاتب وشركات السياحة الحاصلة على العلامة الصحية "Hygiene Safety"، وهو ما يتنافى مع الحقيقة.
تجدر الإشارة أنه ستعمل الفنادق بنسبة ٢٥% الفترة الراهنة على أن تبدأ بنسبة ٥٠% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.

واعتمدت وزارة السياحة والآثار علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)  التي يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها على جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش، ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.
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