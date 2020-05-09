حقيقة حجز رحلتك عبر شركات سياحية حاصلة على علامة السلامة الصحية

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الإجراءات والاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا، من قبل وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة، واضحة للحفاظ على صحة الزائرين.

وأكد السيسي فى تصريح لـ«صدى البلد» أن علامة السلامة الصحية "Hygiene Safety"، تتعلق بالفنادق فقط وليس الشركات السياحية، لافتا إلى أن هناك العديد من الاشتراطات الوقائية بالفنادق، أبرزها توفير عيادة وطبيب بالفندق، عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر النشاط الليلي بالفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو بأقلام أحادية الاستخدام.





يذكر أن أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة حجز الرحلات السياحية عبر المكاتب وشركات السياحة الحاصلة على العلامة الصحية "Hygiene Safety"، وهو ما يتنافى مع الحقيقة.

تجدر الإشارة أنه ستعمل الفنادق بنسبة ٢٥% الفترة الراهنة على أن تبدأ بنسبة ٥٠% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.



