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حوادث

ضبط 65 ألف كمامة ومستلزمات طبية داخل مخزن بالإسكندرية

السبت 09/مايو/2020 - 02:59 م
ضبط 65 ألف كمامة
ضبط 65 ألف كمامة
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أحمد عبد العزيز
ألقى ضباط مباحث التموين بالإسكندرية القبض على مالك مخزن مستلزمات طبية بمنطقة الرمل لتخزينه 65 ألف كمامة وقفاز وكحول بقصد رفع أسعارها عن المتداول بالأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد وجود كميات كبيرة من المستلزمات الطبية داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، بقصد حجبها عن التداول في الأسواق لبيعها في السوق السوداء.

وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على 65 ألفا و430 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز، كحول إيثيلي" مجهولة المصدر.

تحرر محضر قسم شرطة لرمل ثان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
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