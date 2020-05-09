شاهد .. يسرا تكشف عن موقفها من تحول نور هشام سليم جنسيًا لذكر

قالت الفنانة يسرا ، إنها أحيانا تتدخل لإختيار وجوه شابه فى مسلسلاتها، متابعة: "إذا حسيت ان فيه كيمياء بيني وبين شخص موهوب أكيد بتمنى أنه هو يشتغل معايا".





وأضافت يسرا خلال حوارها ببرنامج " تريندينج" المذاع على قناة "إم بي سي 4"، أنها دائما تريد أن تعطى فرصا للممثلين الشباب، موضحة أن الممثلين تيام وخالد والممثلة هنادى الذين شاركوا معها فى مسلسل "خيانة عهد" يستحقون الفرصة نظرا لموهبتهم.





وتحدثت يسرا عن موقفها من تحول نور هشام سليم جنسيا لذكر، متابعة :" أنا فخورة جدا بهشام وموقفه وبنور لأنه جريء وإعترافه بالمشكلة التى عاش بها"، معتبرة هذا الموقف حريه وشجاعة من نور.





وأوضحت أن نور نجل الفنان هشام سليم تحمل فترة طويلة جدا فى حياته حتى إستطاع التخلص من هذا الأمر، مضيفة: " نور هشام سليم سوى جدا وهشام أب رائع جدا جدا، وانه وقف مع ابنه وقفه من كتر شجاعته بقت حدوتة مختلفة خالص".





وأكدت أن الناس تعاطفت مع قضية نور لأنها شعرت أن الحكاية ليست بيد أى شخص ألا للخالق فقط لا غير، مضيفة:" نور من أجدع الناس الى هتقابلوها وأبوه وجوزى أنا كمان"، مثيرة بذلك ضحك مذيعي البرنامج.