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خلل في المخ.. طبيب: المتحول جنسيا لايستطيع الإنجاب.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 04:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اسراء صبري
كشف عمرو النجاري، أستاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني، أن هناك مايعرف بـ "الجنس البين"، والذي يحدث نتيجة خلل في المخ، موضحا ذلك الخلل يؤدي إلي جعل الجنين منذ البداية مزدوج، أى جينات ظاهرية وأخري باطنية.

وتابع عمرو النجاري،خلال مداخلته ببرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، إن "الاضطراب الجنسي" بينتج ايضا نتيجة خلل في المخ، موضحا عند تكون المخ في الأشهر الاخيرة بيحدث خلل في استقبال المخ للأشارات الجنسية، مشيرا إلي ضرورة الفصل بين الخلل العضوى والنفسي.

وأضاف أستاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني، أنه من الضروري عرض الاطفال بعد ولادتها علي أطباء متخصصين في  هذا المجال.

وأوضح، أن في حالة الخلل الجيني بتكون الصفات الخارجية غير متوافقة مع الداخلية، لافتا إلي أن قبل القيام بعملية "التغيير الجنسي" يجب أن يخضع المتحول إلي علاج هرمونى ونفسي لمدة عامين.

وأكد علي أن المتحول جنسيا لايستطيع الإنجاب، ولذلك يخضعون للتأهيل النفسي.
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