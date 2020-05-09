أبناء طلعت زكريا يكشفون كواليس تصويرهم مشهد حاحا وتفاحة.. فيديو

كشفت ايمى طلعت زكريا، تفاصيل تصويرها هى وشقيقها عمر مقطع فيديو من فيلم حاحا وتفاحة الذى قام ببطولته والدهما الفنان الراحل طلعت زكريا وياسمين عبد العزيز وريكو، لافتة إلى أن فكرة مشاركتها بمقاطع فيديو عبر تطبيق التيك توك جاءت بعدما وجدت افيهات والدها منتشرة على التيك توك.





وقالت إيمى طلعت زكريا خلال حديثها ببرنامج ست الستات المذاع على فضائية صدى البلد": "أنا قولت لعمر ما تيجى نصور فيديوهات على افيهات بابا، وقولنا احنا أولى".





وأضافت أن عمر هو صاحب نشر هاشتاج سلى نفس مع ولاد طلعت زكريا، مؤكدة أن الهاشتاج انتشر بشكل كبير وله متابعين كثر.





فى السياق ذاته قال عمر طلعت زكريا، إنه وجد الافيهات منتشرة من قبل البعض ولكن ليست بروح طلعت زكريا ولذلك قررنا أن نصورها نحن بروحه وحسه الفكاهى.



