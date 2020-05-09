تغيرات بالطقس.. هاني الناظر يقدم الاحتياطات اللازم اتباعها الإثنين المقبل

يقول الدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشير خرائط الطقس العالمية، أنه من المتوقع بإذن الله أن تتعرض مصر اعتبارا من بعد غد الإثنين وتدريجيا لموجة حارة شديدة تبدأ بدرجة حرارة مئوية حوالي ٣٤ لتصل حوالي ٤٠ في بعض الأيام وقد تستمر هذه الموجة الحارة لأكثر من عشرة أيام لهذا برجاء مراعاة الآتي:





١- يفضل عدم الخروج من المنزل للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





٢- أثناء الخروج نهارا يجب ارتداء الملابس القطنية البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة.





٣- الحرص على عدم الوقوف في شمس الظهيرة فترات طويلة.





٤- ضرورة استخدام الشمسية أو كاب على الرأس عند الاضطرار للوقوف في الشمس.





٥- استعمال كريمات الوقاية من الشمس لأصحاب البشرة الحساسة والبيضاء.





٦- ضرورة الاستحمام اليومي مع استعمال مياه الحنفية العادية وليست الدافئة ويفضل استخدام صابونة الجلسرين.





٧-الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور والمشروبات الباردة مع الحرص على تناول السلاطات الخضراء على الإفطار والبعد عن أكل المخللات.





٨- البعد عن تناول الحلويات الشرقية والاعتماد على أكل الكانتالوب والبطيخ والحرص على تناول الخيار مع الزبادي في السحور.