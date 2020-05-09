AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تغيرات بالطقس.. هاني الناظر يقدم الاحتياطات اللازم اتباعها الإثنين المقبل

السبت 09/مايو/2020 - 04:29 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يقول الدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشير خرائط الطقس العالمية، أنه من المتوقع بإذن الله أن تتعرض مصر اعتبارا من بعد غد الإثنين وتدريجيا لموجة حارة شديدة  تبدأ بدرجة حرارة مئوية حوالي ٣٤  لتصل حوالي ٤٠ في بعض الأيام وقد تستمر هذه الموجة الحارة لأكثر من عشرة أيام لهذا برجاء مراعاة الآتي:

١- يفضل عدم الخروج من المنزل للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

٢- أثناء الخروج نهارا يجب ارتداء الملابس القطنية البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة.

٣- الحرص على عدم الوقوف في شمس الظهيرة فترات طويلة.

٤- ضرورة استخدام الشمسية أو كاب على الرأس عند الاضطرار للوقوف في الشمس.

 ٥- استعمال كريمات الوقاية من الشمس لأصحاب البشرة الحساسة والبيضاء.

٦- ضرورة الاستحمام اليومي مع استعمال مياه الحنفية العادية وليست الدافئة ويفضل استخدام صابونة الجلسرين.

 ٧-الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور والمشروبات الباردة مع الحرص على تناول السلاطات الخضراء على الإفطار والبعد عن أكل المخللات.

٨- البعد عن تناول الحلويات الشرقية والاعتماد على أكل الكانتالوب والبطيخ والحرص على تناول الخيار مع الزبادي في السحور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني الناظر يكشف عن الوسيلة المثلى للوقاية من أشعة الشمس.. فيديو

8 نصائح من هاني الناظر.. كيف تحافظ على صحة الجلد في رمضان؟

بذور الكتان تقوى المناعة.. هاني الناظر: تناول الزبادى والخيار لتجنب جفاف الصيام.. فيديو

سلطة وفازلين .. هاني الناظر يقدم روشتة صحية لمواجهة الحر في رمضان

ترشيحاتنا

مرض غامض ينتشر في الصين .. والعلماء : ليس لدينا أي تفسير

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

إحالة أكبر قضية تزوير وتلاعب في التربية والتعليم للجنايات

غادة عبد الرازق تتهم الناقد طارق الشناوي بالحصول على أموال للإشادة بالأعمال الفنية.. والأخير يرد بقوة

بعد ظهوره فى فلانتينو.. قصة حبس شقيق وزير المالية بطرس غالى 30 عاما بتهمة تهريب الآثار

كورونا يغتال روي هورن أشهر ساحر في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا والإرهاب.. ماذا يحدث في الساحل الأفريقي؟

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

تغيرات بالطقس.. هاني الناظر يقدم الاحتياطات اللازم اتباعها الإثنين المقبل