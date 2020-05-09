هشام حنفي يكشف سبب بكائه في مباراة الأهلي وأوليمبك البيضاوي.. فيديو

كشف هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أهم مباراة في بدايته الكروية .
وقال حنفي، عبر فضائية "أون تايم"، إن مباراة أولمبيك المغربي تعد من أهم المباريات التي خاضها مع الأهلي، حيث كانت أول لقاء له مع الأحمر، وكانت أيضا نهائي البطولة العربية.
وشدد حنفي، علي أنه دخل فى نوبة بكاء شديد بعد الهدف الثاني للأهلي، موضحا سبب ذلك: "لأنني قبلها بيوم، صرحت فى التلفاز، بأنني سأسجل هدفا".
واختتم هشام حنفي ، تصريحاته ، أن فريق أولمبيك البيضاوي، هو الرجاء البيضاوي حاليا وكانوا يريدون انتقل لهم إلا أن مسئولي الأهلى رفضوا ذلك الأمر .
وبدأ هشام حنفي مسيرته داخل نادي الصيد برفقه حازم إمام أسطورة الزمالك وأحمد عبدالله.