سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة





وتألقت سيرين عبد النور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية جاكت باللون البينك مع بنطال كلاسيكي باللون البينك، ونسقت معه توب باللون الأسود لإبراز أنوثتها، وانتعلت حذاء اللون الاسود لابراز قوامها الرشيق.





واعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها أعلى الكتف بطريقة ناعمة، حيث رفعت بعض خصلاته لأعلى.





من الناحية الجمالية وضعت سيرين عبد النور بعض لمسات المكياج المميز، فاختارت اللون البينك في الشفاه مع الهايليتر في العين بطريقة جذبت الأنظار.





وارتدت سيرين عبد النور بعض الإكسسوارات الجذابة، فاختارت السلسلة البسيطة في الرقبة، مع خاتم في اليد، والأقراط الأنيقة في الأذن.



