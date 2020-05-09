وصول 490 مصريا على متن 3 رحلات طيران قادمين من الكويت

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، 3 رحلات استثنائية سيرتهم الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة لعودة المصريين العالقين بالكويت على متنهم 490 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلات الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة الثلاث وصلت المطار قادمة من الكويت وعلي متنهم 490 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول.





وأوضحت المصادر، إنه وصل علي الرحلة الأولي 190 مصريا والثانية 160 مصريًا والثالثة 140 مصريًا ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .