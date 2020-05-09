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رياضة

محمد يوسف يكشف عن السبب الرئيسي لرحيله عن الأهلي

السبت 09/مايو/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق أن التدخل في عمله بمنصب المدير الفني للأهلي سبب رئيسي في رحيله عن القلعة الحمراء في ذلك التوقيت.

وأشار يوسف في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق  إلى أن التجديد للاعبين خاصة متعب كان سببًا في ترك منصب المدير الفني للأهلي.

وأضاف: "غضبت لأنه هذا الشأن اختصاص المدير الفني لكني لم أعترض على استمراره وكنت أشرف على علاجه في ذلك التوقيت".

وتابع أن متعب من العناصر الأساسية وأشركته في نهائي أفريقيا وقتها خاصة وأنه كان عائدا من الإصابة وحققنا اللقب الإفريقي ودفعت به في كأس العالم للأندية واعتراضي الوحيد على جزئية التدخل في عمل المدير الفني .
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