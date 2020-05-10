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بين الناس

أهالي قرية درنكة بأسيوط يشكون من اختلاط مياه الشرب بالمجاري

الأحد 10/مايو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن ناصر أنور محمد حسن ، من سكان قرية درنكة التابعة لمحافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكريهة منها.

 

ويقول فى رسالته : إن المياه كانت مقطوعة على مدار اليومين الماضيين وعندما عادت وجدناها ملوثة مما يهدد صحة أطفالنا.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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