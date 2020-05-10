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فن

هاشتاج «الاختيار» يتصدر تويتر.. ومغردون:علشان كده مبنفرطش في بعض

الأحد 10/مايو/2020 - 01:20 ص
امير كرارة
امير كرارة
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محمد بدران - اسماء الحسينى
تفاعل الكثير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مع هاشتاج الاختيار ليحتل الصدارة مشيدين بالمسلسل وبدور الممثلين والجيش المصرى وجاءت بعض التغريدات كالاتي:


البطل ايمن شويقة
‏حضن التكفيرى بالحزام الناسف و انقذ اخواته
‏و زيه الشحات  شتا و حسام جمعة و غيرهم
‏كل دول العسكرى ياسر


‏ربنا يرحمك يا منسي ويرحم كل شهدائنا الرجاله ، اصغر واحد فيهم على راسنا من فوق


ضفر الرجالة اللي بتحمينا برقبة الف واحد من التكفيرين علشان كده مبنفرطش في بعض

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي وبطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميم
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