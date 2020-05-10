لميس الحديدي تحذر من كورونا: خافوا على أنفسكم وأولادكم.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن إصابات فيروس كورونا قفزت وإجمالي الإصابات شارف على 9 آلاف إصابة، مشيرة إلى أن معدل الإصابات اليومي منذ البارحة شارف على 500 إصابة.





وأضافت أن القفزات تستدعي "الانتباه"، موجهة رسالة للشعب المصري: " المسؤولية هنا مشتركة بين الحكومة والشعب ويجب أن يعي المواطن أنه حتى الآن لا يوجد علاج، وبالتالي لابد أن يخاف كل مواطن على نفسه وأفراد أسرته".





وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على فضائية العربية " الحدث": "المواطن عليه إتباع الإجراءات الاحترازية عبر ارتداء الكمامات والعمل على تحقيق التباعد الاجتماعي، خاصة أنه لا يوجد حتى اللحظة علاج وكل ما يتداول من أنباء وأخبار تتعلق بتجارب سريرية لا تعدو كونها محاولات.





وأوضحت أن الدولة ستكون حازمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.