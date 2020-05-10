الآنسة مرسيدس.. اعرف معنى اسم سيارتك





أغلب التسميات جاءت مرتبطة باسم صاحب الشركة المصنعة لهذا النوع ولكن هناك أسباب أخرى للتسميه ربما يكون الترويج للسيارة.. فيما يلي معاني أشهر أسماء السيارات حول العالم.



لكزس: تعني الفخامة والأناقة



مرسيدس: نسبة إلى الآنسة مرسيدس إميل يلينك، التي كان والدها ينظم سباقات السيارات وأطلق اسم ابنته على السيارة للتفاؤل بالفوز ثم غلب الاسم واشتهر على الاسم الأصلي للشركة بنز دايملر (مؤسس الشركة)، وتعني كلمة مرسيدس البركة أو النعمة الجميلة.





أودي: باللاتينية تعني “استمع” وهي اسم لأحد الأربعة المشاركين في اتحاد الشركة ولهذا يرمز لها لأربع دوائر.





أوبل: نسبة إلى الألماني آدم أوبل مؤسس الشركة





فولكس فاكن: بالألمانية تعني سيارة الشعب





سوزوكي: نسبة إلى مؤسس الشركة ميتشيبو سوزوكي ومعنى الكلمة بالياباني شجرة الأجراس.







الكثير من أصحاب السيارات حول العالم يجهلون معاني اسماء السيارات حتى وأن كانت سيارتهم فهناك عدد كبير من أسماء السيارات حول العالم تم اتخاذها من قبل أسماء صانعيها، وسنجد أنواعا أخرى تركزت أسماؤها على معاني الجمال والقوة والسرعة.. وقد يتساءل البعض حول سبب تسمية أشهر ماركات السيارات.