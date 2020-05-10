لا يستهان به.. 9 أعراض غير متوقعة لالتهاب المعدة.. أطعمة تزيد من خطر الإصابة.. وأبرز طرق العلاج الطبيعية

9 أعراض غير متوقعة لالتهاب المعدة

أطعمة تزيد من خطر الإصابة به

وأبرز طرق العلاج الطبيعية



يعانى الكثير من الأشخاص من التهاب المعدة ، والبعض منهم لا يعلم أنه مريض أو يتهاون بالمرض كثيرًا، ولكن التهاب المعدة يعد من الأمراض التى تحتاج إلى علاج دقيق لأن إهمالها يمكن أن يسبب خطورة كبيرة على الشخص المصاب.

نشر موقع "bright side" أهم الأعراض التى تظهر إصابتك بالتهاب المعدة وهى:-

الأعراض: - انتفاخ في البطن - ألم فى الجزء العلوى من البطن - شعور بحرقان فى المعدة - القيء والغثيان - فقدان الشهية الذى يتبعة فقدان الوزن غير الطبيعى - الشعور بالدوخة والإغماء - ضربات القلب السريعة - ضيق فى التنفس - التعرق الزائد

لذلك يجب عند التهاب المعدة اتباع نظام غذائي، والاستراحة بين وجبات الطعام لا يمكن أن تكون طويلة جدًا، ويجب التخلص من التوابل والأطعمة الغنية بالتوابل والصودا والكحول والتدخين، ويجب أن يكون الطعام دافئًا، وليس حارًا، كما يجب تخفيفه أو هرسه حتى لا يسبب تهيجًا للمعدة، ولا تأكل الأطباق المقلية أو المدخنة، وجرب الطعام المغلي على البخار بدلًا من ذلك.



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أطعمة تسبب التهاب المعدة وتزيده

التهاب المعدة مشكلة تؤرق العديد من الكبار وحتى الأطفال، وتزداد سوءًا كلما ابتعد الشخص عن النظام الغذائي الصحي، ولم يبحث عن السبب وراء التهاب المعدة.





ويعاني العديد من الأشخاص من التهاب المعدة ، فهو من أشد الأمراض إزعاجًا، حيث يصبح كل ما يتم تناوله له أثر مؤلم على المعدة، لذلك إذا كنت تعاني من هذه المشكلة سيكون من الضروري اتباع نظام غذائي يساعدك في حل هذه المشكلة، وتجنب الأطعمة التي تزيد منها.





ونشر موقع "health line" مجموعة أطعمة يجب تجنبها لتخفيف آلام التهاب المعدة.





• القهوة

• الأطعمة الحمضية مثل الطماطم وبعض الفواكه

• عصير فواكه

• الأطعمة الدسمة

• الأطعمة المقلية

• المشروبات الكربونية

• الأطعمة الحارة





وسيكون هناك بعض الأطعمة التي تساعدك على علاج التهاب المعدة مثل الأطعمة الغنية بالألياف، ومنتجات الألبان، بالإضافة للأسماك والشوفان.









أبرز الطرق العلاجية البسيطة للتخلص من التهاب المعدة

قدم موقع "بولد سكاي" الهندي، عددًا من العلاجات المنزلية التي تساعد في الحد من من التهاب المعدة وأعراضه المزعجة التي من أبرزها الشعور المستمر بالحموضة.





ويعد السبب الرئيسي لالتهاب المعدة أو البطانة الداخلية لها هو تناول الأكل غير الصحي والتدخين المفرط والعدوى البكتيرية واضطرابات المناعة، بالإضافة إلى الإجهاد الشديد.





وعن العلاجات المنزلية للحد من التهاب المعدة، قال الموقع إن خل التفاح يساعد في تقليل إنتاج الحمض الزائد في المعدة ويعيد توازنها، بالإضافة إلى الصبار، فهو يقلل من التهاب بطانة المعدة، كونه يحتوي على خصائص مطهرة.





وتعد صودا الخبز من العلاجات الطبيعية لالتهابات المعدة وتقليل الحموضة وحرقة المعدة.



