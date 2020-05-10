84 مليون جنيه قيمة التداول.. تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30" للأسهم القيادية وتراجع مؤشري الأسهم المتوسطة والأوسع انتشارا.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 10197 نقطة.





فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1140 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع انتشارا بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 1849 نقطة، وكذا مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1510 نقاط.





وبلغ إجمالي قيمة تداولات البورصة داخل المقصورة بانتصاف تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، 84 مليون جنيه من خلال كمية تداول بلغت 762 مليون سهم بتنفيذ 9897 صفقة.



