سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه أثناء مستهل تعاملات اليوم، الأحد، 10 مايو 2020 وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلى.
سعر الدولار اليوم الاحد
حيث استقر سعر صرف الدولار اليوم الاحد مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 16.93 جنيه للشراء و 17.05جنيه للبيع، مرتفعا نحو 4 قروش.
وارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ينحو 10 قروش مسجلا 19.40 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.07 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع مرتفعا 5 قروش.
اسعار العملات الآسيوية اليوم الاحد
سجل الين اليابانى"100" 14.72 جنيه للشراء و 14.82 جنيه للبيع مرتفعا نحو قرشين .
واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرشا واحدا.
حيث استقر سعر صرف الدولار اليوم الاحد مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 16.93 جنيه للشراء و 17.05جنيه للبيع، مرتفعا نحو 4 قروش.
وارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ينحو 10 قروش مسجلا 19.40 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.07 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع مرتفعا 5 قروش.
اسعار العملات الآسيوية اليوم الاحد
سجل الين اليابانى"100" 14.72 جنيه للشراء و 14.82 جنيه للبيع مرتفعا نحو قرشين .
واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرشا واحدا.