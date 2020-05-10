إطلاق اسم أول شهيدة بالجيش الأبيض على مدرسة في دمنهور

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الشهيدة عطيات محمد عربود، على مدرسة زاوية غزال للتمريض بدمنهور تكريما لها، وتخليدا لتضحيتها أثناء واجبها وأداء عملها بكل إخلاص.





وكان اللواء آمنة عطيات محمد عربود قد نعى شهيدة الطاقم الطبى بمستشفى الصدر، والتي وافتها المنية أثناء تأدية واجبها بكل أمانة وشجاعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بالمستشفى بكل تفانى وجد، لتضرب مع زملائها بجيش مصر الأبيض أروع الأمثلة كخط دفاع أول للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.





ويتقدم المحافظ باسمه وباسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيدة وذويها وللدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة ولجميع العاملين بالصحة الذين يعملون على مدار الساعة، وتفانيهم وتقديمهم كل الجهد والطاقة لحماية وخدمة ورعاية كل مواطن منهم حرصا على سلامتهم وتوفير بيئة صحية آمنة لهم.

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وكانت مديرية الصحة بمحافظة بالبحيرة، أعلنت مساء أمس السبت عن وفاة أول حالة من الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور، أثناء احتجازها بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.





وسادت حالة من الأسى والحزن بالقطاع الصحي بمحافظة البحيرة، ونعى الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على الصفحة الرسمية للمديرية وجميع العاملين بالقطاع الصحي، شهيدة الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، الفقيدة عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبها الوطنى لحماية المواطنين من فيروس كورونا.



