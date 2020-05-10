توفير وحدات سكنية لإقامة الأطقم الطبية بـ سهل الطينة في بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأحد وحدة صحة أسرة سهل الطينة بشرق بورسعيد لمتابعة سير العمل داخل الوحدة الصحية وجودة تقديم الخدمات الصحية لأهالى سهل الطينة، رافقه خلالها المهندس محمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من الأجهزة الصحية والتنفيذية بالمحافظة.









وحرص اللواء عادل الغضبان، على تفقد جميع أقسام الوحدة الصحية لمتابعة العمل بداخلها ، وكذلك الاطمئنان من الأطقم الطبية على مدى تطبيق الرعاية الصحية المتكاملة، وتوفير أقصى درجات الأمان داخل الوحدة الصحية ، وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية الكاملة ، مؤكدا على أهمية الدور البطولى الذى يقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة.









والتقى المحافظ، خلال الجولة، عدد من مواطنى سهل الطينة للاستفسار عن مستوى الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة لهم ، مؤكدا على توفير كافة الدعم للوحدة الصحية للقيام باعمالها على أكمل وجه.







