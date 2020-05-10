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بين الناس

تكدس المواطنين والباعة الجائلين في سوق الزاوية الحمراء.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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منار نور _كيرلس صلاح - ايهاب أشرف
تشهد منطقة سوق الزاوية الحمراء، شللا مروريا منذ صباح اليوم الأحد، رغم تحذيرات الدولة من التجمعات لتجنب انتشار فيروس كورونا. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميًا من 9 مساء حتى 6 صباحًا. 


وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم.

وشملت القرارات السماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع، وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من هذا الأسبوع.
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